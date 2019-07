Scritte contro Salvini, Toti, Bucci e Garassino nel centro storico, Lega: "Nuovo piano di riqualificazione dà fastidio"

"Questa mattina in zona Vigne, nel centro storico, sono state rinvenute delle scritte offensive nei confronti del Ministro Salvini, dell'assessore Garassino, del sindaco Bucci e del presidente Toti", fa sapere in una nota stampa il gruppo consiliare della Lega.

"Nei primi due casi, le scritte sono state accompagnate dal simbolo della falce e del martello. Un segnale di come a una certa parte politica dia fastidio il piano straordinario antidegrado realizzato dall'assessorato alla Sicurezza del Comune - continua - Si tratta di un piano di lavoro, realizzato anche con i fondi del Decreto Sicurezza voluto dal vicepremier Salvini, che ha come obiettivo quello di definire una strategia unitaria di rigenerazione urbana e fronteggiare problemi strettamente legati alla vivibilità del centro storico. Evidentemente, certi soggetti non hanno di meglio da fare che imbrattare strutture pubbliche e private, dando dimostrazione di come al decoro preferiscano il degrado".

"Auspichiamo - conclude la nota - che la Digos, che ringraziamo per avere avviato le indagini, possa individuare i vandali che hanno deturpato i muri della zona in modo che questi risarciscano i danni causati. Nel centro storico e in tutta la città non c'è più spazio per queste intimidazioni".