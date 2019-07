Albenga, serata musicale a favore dell'Accademia Kronos

Accademia Kronos nucleo cinofili del ponente ligure è orgogliosa di ospitarlo giovedì 1 agosto alle 21 ad Albenga in piazza Trincheri in un assolo di chitarra classica con una carrellata di brani musicali mirabilmente eseguiti. La serata sarà presentata dall'attore Mario Mesiano.

"Credo che in tutta la provincia di Savona e nel basso Piemonte non ci sia proprietario di un animale da compagnia che non conosca il dott. Riccardo Pampararo di Calice Ligure. Affermato veterinario che unisce la passione per il suo lavoro con quella per la musica tanto da diplomarsi al conservatorio in chitarra classica. Utilizza questo suo "grande amore" solo a scopo benefico" spiegano in una nota dall'Accademia Kronos.

Le offerte raccolte saranno utilizzate da A. K. per le iniziative a tutela degli animali del ponente ligure.Vi aspettiamo per passare assieme una piacevole serata.