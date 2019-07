Piacenza: durante Petsfestival ci sarà un’intera area dedicata all’entomologia

Abitano il pianeta da milioni di anni e sono presenti sulla terra in miliardi esemplari ed è facile prevedere che dopo che l’uomo si sarà estinto loro continueranno a vivere. Gli insetti, farfalle, coleotteri, insetti foglia, formiche e altre varietà saranno presenti a Petsfestival nel padiglione 2. L’occasione per tutti per trovare la varietà che cercavi, per imparare cose che non sapevi o confrontarti con altri appassionati. Proprio come te.

Scopri tutti gli appuntamenti e il programma completo della settima edizione su www.petsfestival.eu