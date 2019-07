Aurelia Bis, continua la trattativa tra Anas e Itinera: in ballo il subentro per la conclusione della variante

Continua la trattativa tra Anas e Itinera per il possibile subentro al posto dell'impresa Cmc di Ravenna che porterebbe così ad un'attesa conclusione dei lavori dell'Aurelia bis.

L'azienda del Gruppo Gavio sarebbe creditrice con l'ente nazionale per le strade per altri appalti e se riuscisse a recuperare la cifra potrebbe essere intenzionata a concludere la variante Albisola Superiore-Savona. Cmc insieme a Itinera stava costituendo l’associazione temporanea d’impresa che stava realizzando i lavori ma nel 2018 la ditta di Ravenna ha fermato i lavori per indisponibilità economiche e Anas oltre a sollecitare la ripresa ha proposto la possibile risoluzione contrattuale.

Dopo la "minaccia" dell'ente nazionale per le strade è intervenuta Itinera per subentrare a Cmc e nel febbraio scorso la stessa Anas ha confermato la disponibilità per il subentro. Nello stesso periodo è uscita fuori una Ctu per il quale il Tribunale si è dichiarato favorevole alla sospensione da parte di Cmc a causa di un contenzioso aperto tra la stessa cooperativa di Ravenna e Anas (che dovrebbe attestarsi intorno a 37 milioni di euro), bloccando così il subentro di Itinera. Dopo i 60 giorni di sospensione, i curatori di Cmc hanno chiesto così lo scioglimento del contratto.

Nella commissione consiliare dello scorso 18 luglio l'ingegnere e dirigente del compartimento viabilità di Anas e Fabrizio Cardone aveva specificato tutto l'iter, annunciando che con la creazione e aggiudicazione di un ulteriore bando ci vorrebbero due anni oltre ad altri due per la conclusione dell'opera, auspicando al subentro di Itinera ed escludendo il commissariamento.

"Siamo in contatto costante con l'ingegner Cardone di Anas e stanno ancora trattando con Itinera, non si esauriscono le speranze. Stiamo continuando a seguire l'evoluzione con i sindaci Nasuti e Garbarini, ci teniamo a dare notizie positive su una vicenda travagliata" spiega il vice sindaco del comune di Savona Massimo Arecco.