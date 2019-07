Pontinvrea, inaugurata la restaurata area delle Casermette: un punto di riferimento turistico, culturale e sportivo (FOTO)

L'amministrazione Camiciottoli ha scelto di utilizzare i 40.000 euro messi a disposizione dal Ministero dell’Interno come contributo per ciascun piccolo Comune per questo intervento. Oltre ovviamente ad altre risorse economiche interne. Un’altra importante miglioria per il Comune, che ha di recente inaugurato anche una stazione di ricarica per bici e auto elettriche, per un continuo rinnovamento al servizio dei cittadini e dei turisti.