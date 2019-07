Prosegue il progetto del Lions Club Loano Doria per limitare la plastica

Procede splendidamente il progetto del Lions Club Loano Doria per limitare l’uso della plastica e regolarizzarne l’utilizzo. Già in occasione della Charter Night del 21 giugno scorso, il neo eletto Presidente Giacomo Piccinini aveva anticipato, alla presenza del Sindaco di Loano, Luigi Pignocca, l’intenzione del Club di regalare a tutti gli alunni delle scuole elementari loanesi, delle borracce in metallo con cui sostituire le bottigliette di plastica.