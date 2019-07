Savona, un tavolo per il consolidamento e la creazione di prodotti turistici tradizionali e nuovi

Questo pomeriggio nella Camera di commercio Riviere di Liguria si è svolto il convegno dal titolo “Turismo: le avanguardie imprenditoriali", evento organizzato in collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Regione Liguria.



Il convegno farà da corollario al “Tavolo sul prodotto turistico della Liguria” e i lavori sono stati aperti dall’assessore al turismo della Regione, Giovanni Berrino che parlerà di strategie di consolidamento e innovazione dei prodotti turistici in Liguria.



All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei del comprensorio savonese ed imperiese, le associazioni di categoria e gli operatori del settore che hanno dato vita a un confronto sul prodotto turistico e il suo sviluppo.



Voluto dall’assessore Berrino, il tavolo prosegue il percorso intrapreso nei precedenti momenti di approfondimento sul prodotto turistico della Liguria.



“Questi incontri sono molto importanti per sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori del settore a fare alleanze e a rinnovare il sistema delle filiere di prodotto tradizionali – sottolinea Berrino - Il mercato richiede che si favoriscano le sinergie e che si stimoli l’aggregazione di prodotti turistici in chiave esperienziale. Regione Liguria sta lavorando per impostare strategie di marketing turistico sulla base di una regia condivisa con i territori, individuando linee di prodotto maggiormente aggreganti e prioritarie per promuoverle in maniera efficace sui mercati nazionali e internazionali al contempo però è fondamentale che le differenze esistenti nella nostra regione emergano, che possano così svilupparsi prodotti locali, sulla base delle diverse risorse già esistenti, che permettano ai territori di avere un'offerta turistica maggiore e diversificata, che possano essi stessi promuovere e supportare”.



Per la Camera di commercio Riviere di Liguria è intervenuto il presidente Luciano Pasquale che si è soffermato sull’azione camerale finalizzata alla valorizzazione del turismo.



“La Camera di commercio – sottolinea Pasquale – ha attivato una serie di interventi a supporto delle ultime tendenze che governano l’economia turistica sia a livello locale che internazionale per mettere a disposizione degli operatori del settore nuovi modelli di turismo, nuovi prodotti turistici, servizi e concept di vacanza".



Gerarchizzazione dei prodotti prevista dal piano del turismo della Liguria 2020: prioritari: mare, cultura, enogastronomia, parchi, l'outdoor, borghi, rurale slow, bikers, trekking, avventura; complementari: itinerari tematici, meeting, eventi, nautico; nicchie ad alto potenziale: wedding, moto; nicchie ad alto potenziale: scolastico, accessibile, golf.



I temi suggeriti nel sito "La Mia Liguria": Liguria da assaporare, cultura in Liguria, mare di Liguria, la Liguria nell'entroterra, eventi, all'aria aperta.



Strategie di aggregazione dei prodotti turistici: dimensione regionale: enogastronomia (food esperienze, visite in cantina, laboratori del gusto, pesca turismo); cultura e grandi eventi (mostre, musei, arte, allestimenti, chiese, santuari); mare attivo (diving, snorkeling, vela, whale whatching, battello); outdoor-entroterra (escursioni, trekking, bike, parchi, borghi, avventura). Dimensione territoriale-locale sulla base delle specificità territoriali: itinerari tematici, manifestazioni, wedding, scolastico, moto, nautico, family, senior.