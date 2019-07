Albenga, coppia tenta di rubare costumi: arrestati dai carabinieri

Un uomo, K.A., 29 anni e una donna B.S. 41 anni sono stati processati questa mattina in Tribunale a Savona per furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno fermato i due soggetti per aver commesso i furti di alcuni costumi del punto vendita di articoli sportivi ingauno occultandoli all’interno del camerino di prova, sotto i vestiti o dentro i loro effetti personali. La donna è stata fermata all’esterno di Decathlon ed ha consegnato la refurtiva.