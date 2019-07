Trovato senza vita il 19enne di Imperia Rafael Baroni: il corpo scoperto in un luogo impervio ad Andora

Epilogo purtroppo tragico per il 19enne di Imperia Rafael Baroni. Il giovane, che era stato dato per disperso, è stato purtroppo trovato senza vita, in un luogo impervio tra Andora e Laigueglia.

A dare l’allarme per la sua scomparsa la madre, che oggi ha sporto denuncia ai Carabinieri di Imperia, città dove il 19enne viveva e dove, tra l’altro, giocava a calcio nella formazione nerazzura. Secondo quanto affermato dalla madre Rafael era andato in una discoteca della zona e sarebbe stato allontanato mentre all’interno sono rimasti gli amici.

Di lui non si sono più avute tracce da ieri sera e le ricerche sono scattate da parte della protezione civile, dei vigili del fuoco (che setacciano anche il mare) e dei carabinieri di Andora. Il suo cellulare risultava staccato ed i militari lo stavano cercando anche nella nostra provincia.

Intorno alle 20, purtroppo, il corpo del giovane senza vita è stato trovato in una zona impervia ed ora sono in corso le operazioni di recupero in attesa che arrivi il Pm di turno. Sicuramente verrà aperta un’indagine sul caso.