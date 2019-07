Festa dell'Agricoltore a Plodio: tutto il paese addobbato ad hoc (FOTO)

Una mobilitazione compatta per una ricorrenza assai importante. In occasione della 50° edizione della Festa dell'Agricoltore, la comunità di Plodio ha risposto presente, addobbando le vie del paese con fiori, sacchi di juta e numerosi 'babacci' agricoli (nell'ambito del concorso "Plodio profumi e memorie di campagna).

Commenta il sindaco di Plodio Gabriele Badano: "La cittadinanza ha partecipato attivamente. Sono state realizzate 85 ambientazioni da altrettante famiglie di Plodio. Altre se ne stanno aggiungendo lungo la provinciale e sulle strade comunali".

La Festa della Agricoltore organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune (iniziata lo scorso 26 luglio), terminerà il prossimo 4 agosto.

"Si tratta di una festa 'ambientalmente corretta' - aggiunge il primo cittadino - Da qualche anno oramai, il Comune ha donato un gasatore raffrescatore. Questo ha permesso la sostituzione delle bottigliette (in plastica) con caraffe di acqua dell'acquedotto".

Ma non è tutto. In occasione dell'edizione 2019, gli organizzatori hanno optato per posate, bicchieri e piatti completamente biocompostabili che vengono riciclati con il cibo avanzato.

Questo il programma per i prossimi giorni:

mercoledì 31 luglio

specialità rane – pesce spada – gamberoni – asino;

pista da ballo 1 serata danzante con "Mike e i Simpatici;

pista da ballo 2 tombolone.

giovedì 1 agosto

specialità grigliata mista – baccalà;

pista da ballo 1 Panama in concerto;

pista da ballo 2 tributo a De André con Davide Diamanti e Marco Salvadori.

venerdì 2 agosto

specialità: trofie nero di seppia – pesce spada – gamberoni;

pista da ballo 1 balli latino americano – caraibici con l’Oasi Latina;

pista da ballo 2: serata danzante con "I Bovero".

sabato 3 agosto

specialità: baccalà – arrosticini – asino;

pista da ballo 1 grande spettacolo con i Divina. A seguire discoteca con dj Pilu;

pista da ballo 2: serata danzante con "Angelo e Marika".

domenica 4 agosto

giornata con i trattori;

ore 9:30 ritrovo dei trattoristi presso il monumento dei caduti di Plodio; ore 10:00 santa messa e benedizione dei trattori; ore 11:30 sfilata dei trattori per le vie del paese; ore 13:00 apertura stand gastronomico (pranzo offerto a tutti i trattoristi presenti); ore 14:30 iniziò gara di regolarità con il trattore; ore 18 premiazione dei partecipanti; ore 19 apertura stand gastronomico.

Si balla con: pista da ballo 1 grande spettacolo teatrale con la compagnia "La Volta Rossa"; pista da ballo 2 variegato repertorio con "I Tripepi". A seguire discoteca con dj Pilu.

Apertura stand gastronomici dalle ore 19,30.

Tutte le sere tagliatelle all’aragostella, asino, totani, seppie con i piselli, piatto vegetariano, carne grigliata, polenta e tante altre buone pietanze.

Attrazioni per i bambini. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Le strutture sono al coperto.