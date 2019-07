"Oronero Ligabue tribute band" in concerto a Borgio Verezzi

Domani, mercoledì 31 luglio alle ore 21,30, secondo appuntamento della rassegna “Tributi in Piazza San Pietro” nel cuore del centro storico di Borgio Verezzi, serata tutta italiana, con il rock di Luciano Ligabue interpretato dalla band "Oronero Ligabue tribute band"

La band degli Oronero nasce a Torino nel 2004, dall’idea e dall’incontro di 6 musicisti provenienti da diverse realtà musicali. La passione per la musica italiana, ed in particolare per il rocker emiliano, ha portato i ragazzi ad intraprendere la via della tribute band. La presenza nel gruppo di una voce davvero molto simile a quella di Ligabue, ha confermato la scelta vincente dei musicisti. Strumentazione ad-hoc, ricerca delle sonorità, arrangiamenti fedeli ai live ed impatto visivo in puro “Ligabue-style”, ecco i punti di forza dei concerti degli Oronero.

Oltre due ore di spettacolo non stop, in cui il pubblico diventa il vero protagonista, facendosi travolgere dalle emozioni che soltanto le canzoni di Luciano Ligabue riescono a tirar fuori. L’affetto e la fedeltà delle centinaia di persone che seguono la band nei loro live è la prova d

Centinaia sono i concerti che hanno portato gli Oronero a solcare i palchi più belli di tutto il Nord Italia e non solo (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Sardegna…). Memorabile, infatti, la trasferta belga che la band è stata invitata a fare per uno strepitoso live tutto dedicato alla comunità italiana residente in Belgio.

Ecco la formazione della band: Voce Luigi Bruno; Basso Valerio De Nicolo; Chitarra Francesco Re; Chitarra Christian Gazzetta; Tastiere Piersando Adorno; Batteria Edoardo Luparello.

Andrea Costa, consigliere delegato al turismo: “Il tributo a Ligabue non è un appuntamento solo per i giovani, ma un evento per tutte le età… l’artista emiliano è conosciuto e apprezzato dal grande pubblico da decenni, le sue canzoni le conosciamo e cantiamo tutti. Per questo tributo abbiamo scelto la band torinese degli Oronero, che garantisce professionalità e grande qualità: siamo certi sarà un’altra bella festa nella nostra Piazza San Pietro, come già accaduto con il tributo ai Dire Straits… vi aspettiamo numerosi!”

Ad accogliere il pubblico, come tradizione, nessuna platea di sedie, ma solo il lungo sagrato della chiesa in acciottolato sul quale sedersi: a disposizione un centinaio di cuscini per stare più comodi. Ingresso libero.