Alassio, l'assessore Mordente precisa: "Nessun default, i conti del Comune sono in ordine"

“Nessun default! I conti del Comune di Alassio sono in ordine”. Patrizia Mordente, Assessore al Bilancio del Comune di Alassio restituisce al mittente qualunque sospetto di crisi del bilancio comunale.

“Si tratta – prosegue Mordente - di una sentenza di primo grado, non ancora passata in giudicato, della vertenza Stadio Alassio Parking/Comune di Alassio con la quale la controparte ha tentato di pignorare la somma di 1.759.381,99 Euro al Comune".

“A questa richiesta l’avvocatura interna si è opposta specificando che tali somme risultano inderogabilmente destinate a spese pubbliche di primaria importanza (Lavori Pubblici e Sociale) e pertanto non pignorabili. Tuttavia, trattandosi di una causa ancora aperta, il Comune ha deciso di stanziare prudenzialmente una somma a bilancio per aumentare il cosiddetto Fondo Rischi”.

“Naturalmente trattandosi di una somma importante – conclude l’Assessore al Bilancio – si sono resi necessari tagli fisiologici che saranno eventualmente rivisti in sede di bilancio previsione 2020/22 e che non mettono in alcun modo in discussione l’equilibrio ma si sono resi necessari per la correttezza del sistema contabile comunale attraverso un lavoro condiviso con il revisore dei conti, il Prof. Fausto Guglielmi”.