Carige, Pastorino (èViva): "Bene primo passo, attendiamo operazione completa"

Il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza per Leu alla Camera, commenta le recenti "manovre SalvaCarige" e afferma: "Siamo soddisfatti del primo passo verso il salvataggio di Carige annunciato dal presidente del Fitd, Salvatore Maccarone. Attendiamo, però, che l'operazione vada in porto definitivamente con il coinvolgimento degli azionisti di maggioranza e degli altri soggetti in campo.

È necessario individuare la migliore soluzione per tutelare la banca, prestando attenzione soprattutto alla salvaguardia dei posti di lavoro e dei piccoli azionisti. Già durante la votazione alla Camera, il governo ha fatto proprio un nostro ordine del giorno che andava in questa direzione".