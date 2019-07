Finale Ligure, Marinella Geremia: "Ecco le scelte che mi hanno portato a formare il mio gruppo consiliare"

Come è già noto Marinella Geremia, consigliere comunale dal forte bacino di voti (la seconda tra gli eletti dopo Andrea Guzzi a Finale Ligure), si è staccata dal gruppo di minoranza "Le persone al centro" (guidato da Massimo Gualberti) ed ha costituito un proprio gruppo Lega - Salvini Premier.

In occasione del consiglio comunale odierno, Marinella Geremia ha spiegato così le proprie motivazioni: "Ritengo opportuno intervenire in merito alle polemiche che hanno seguito la mia decisione di costituire un Gruppo Lega in consiglio comunale, poiché a mio avviso questa è la sede più idonea, non le pagine dei giornali.

Vorrei innanzitutto precisare una cosa, forse la più importante: a seguito del voto amministrativo, la sottoscritta ha metabolizzato immediatamente quale collocazione, quale ruolo ci hanno consegnato le urne, ovvero quello dell'opposizione. Un’opposizione costruttiva che lavorerà nell’interesse dei cittadini di Finale Ligure. Questa indicazione precisa è arrivata dai finalesi che sono andati a votare, è chiarissima , senza dubbi o tentennamenti.

La volontà di costituire un gruppo Lega nasce dall'esigenza di dare continuità all'azione con la quale durante la campagna elettorale ci siamo presentati davanti ai Finalesi. Lo abbiamo fatto con il nostro simbolo all'interno del simbolo elettorale, lo abbiamo fatto facendo nostri i principi della sicurezza, della difesa del territorio, del turismo, del commercio, delle nostre attività balneari. Pensando, insomma, allo sviluppo nella nostra magnifica cittadina di temi cari al movimento, del quale sono onorata di fare parte.

Va da sé, mi pare ovvio, che avrei preferito sostenere questi argomenti dai banchi della maggioranza. Sono sicura che insieme agli amici della lista Gualberti Sindaco avremmo fatto un ottimo lavoro per cambiare la città e io, come gli altri leghisti, abbiamo profuso il massimo impegno possibile per raggiungere questo obbiettivo: di certo nessuno può affermare il contrario, anche alla luce del mio risultato personale che certifica, semmai ce ne fosse la necessità, che noi, il nostro, lo abbiamo fatto.

A questo proposito, desidero pubblicamente ringraziare tutti i 400 finalesi che hanno riposto in me la loro fiducia. È loro, in particolare, che voglio rassicurare: il loro voto, la loro fiducia non saranno usati se non per mettermi al servizio della nostra città. Con spirito di servizio e amore per il territorio.

Fatte queste doverose premesse, da esponente del movimento guidato da Matteo Salvini, rivendico con forza la libertà di costituire il gruppo Lega e di trasportare il simbolo dai manifesti elettorali all'interno del simbolo con cui ci siamo presentati agli elettori, sui banchi del consiglio comunale nel rispetto dei colleghi che con me hanno condiviso questa avventura e con i quali spero di poter collaborare sempre e solo nell'interesse dei finalesi.

Io, noi come Lega vogliamo dare il nostro contributo, vogliamo mettere sul tavolo dell'agenda di questa maggioranza i temi ai noi cari, vogliamo costruire nei prossimi cinque anni una opposizione che sappia proporre soluzioni, che sappia essere un punto di riferimento per chi lo vorrà, senza fare sconti: non ci volteremo dall'altra parte, ma abbiamo l'ambizione di voler essere protagonisti durante questi cinque anni. E se servirà lo faremo, statene certi, anche usando toni decisi e fermi, pronti a battere i pugni sul tavolo per difendere Finale Ligure quando necessario.

C’è chi pensa che le opportunità che i nostri rappresentanti al governo nazionale e regionale non debbano essere una risorsa per il nostro comune: non sono convinta che solo perché rappresentano orientamenti politici diversi non possano contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Al contrario: rivendico con orgoglio lo sblocco dell'avanzo di bilancio, il bonus ai comuni, il rifinanziamento perpetuo delle provincie, e tutti gli strumenti che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini. Battaglie della Lega, ottenute a livello governativo, con ricadute positive anche sui territori.

Mi farò carico personalmente di segnalare criticità e opportunità alla Lega in Regione e al Governo che potranno, attraverso la loro soluzione, portare beneficio al nostro territorio.

Vedete, di una cosa siamo certi, anzi sono certa, so come si fa opposizione. Desidero solo avere la libertà di farla come ritengo sia più giusto per Finale, spero di poterla fare insieme agli amici seduti accanto a me. E ripeto, sono consapevole di dove ci abbiano collocato i finalesi con il proprio voto. Prima lo comprenderemo tutti e meglio sarà per Finale. Grazie e buon lavoro a tutti".