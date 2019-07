Ata, il consulente aziendale Gianluca Pazzarini è il nuovo amministratore unico

Il dottor Gianluca Pazzarini, 47 anni di Firenze e residente nella provincia di Pisa, è il nuovo amministratore unico di Ata.

Pazzarini è stato nominato quest’oggi dall’assemblea dei soci dell’azienda partecipata savonese e succede all’ex cda composto dal presidente Alessandro Garassini, l’amministratore delegato Matteo Debenedetti e la consigliere Elisa Salino. Consulente aziendale, il suo curriculum è composto da diverse esperienze nel settore dell’ambiente, nelle multi utility.

“Una persona di grande esperienza che sono sicuro che in Ata riuscirà a dare il suo valore aggiunto, rivedendo diverse posizioni che sono ancora oggi in sospeso e ricomincia un nuovo iter, futuro per l’azienda, i lavoratori e i comuni che vengono serviti, sempre nell’ottica del miglioramento” spiega l’assessore alla società partecipate del comune di Savona Silvano Montaldo.

“Per la città di Savona siamo in attesa di rivedere il settore ambientale e la raccolta e vedere di eliminare quelle criticità che sono evidenti - continua Montaldo - dopo il finanziamento ottenuto dalla Regione di 250mila euro per la raccolta differenziata dei rifiuti. “Il primo obiettivo sarà quello di fare un check in di tutto quello che è oggi in corso e vedere le aree di miglioramento, ovviamente non da meno e nom trascurabile il fatto del concordato, bisogna andare avanti velocemente, ci sono delle tappe prefissate e devono essere seguite, abbiamo un piano concordatario ambizioso e delle prospettive per la new co che devono essere portate a termine. Questi sono gli obiettivi principale” conclude l’assessore savonese alle partecipate.