Stangata Tari per hotel di Celle, sindaco Mordeglia: "Se si accerta una incoerenza nella cartella si va indietro di 5 anni"

“Ho indetto una riunione con gli uffici per capire le dinamiche e poter dare una risposta al cittadino”.

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia è intervenuta in merito all’allarme lanciato da Tommaso Tortarolo, nipote della titolare dell’Hotel San Michele e presidente dei Giovani di Confcommercio, per un accertamento Tari da parte del comune di 35mila euro retroattivo di 5 anni, per il quale nella stessa situazione si trovano altre 4-5 strutture ricettive cellesi.