Toirano: il sindaco Giuseppe De Fezza annuncia i prossimi appuntamenti legati alle Grotte

Le Grotte di Toirano non solo come grande patrimonio storico, ambientale e culturale, ma come contenitore di eventi vivo e attivo: dalla musica, agli aperitivi, fino all'osservazione astronomica.

Queste le tematiche trattate dal sindaco Giuseppe De Fezza, ospite dei microfoni di Radio Onda Ligure 101. Ma il primo cittadino ha colto l'occasione per due interessanti anteprime riguardanti la salute, il benessere e la sicurezza dei cittadini: infatti Toirano si afferma sempre di più come "Comune cardioprotetto" con l'arrivo del settimo defibrillatore proprio presso le Grotte, al quale seguirà l'ottavo in frazione Carpe.

Ecco la videointervista:

Ricordiamo, infine, che chi volesse prenotare per i due appuntamenti del 1° e del 2 agosto, cioè l'aperitivo con osservazione astronomica da parte dei volontari del GAVI (Gruppo Astronomi Volontari Ingauni) e "l'aperigrotta" con concerto del Guitalian Quartet può farlo prenotando al numero 0182 98062 (per ulteriori dettagli articolo QUI).