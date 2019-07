Albenga, un successo la "Cena Medievale" in piazza San Michele (FOTO)

Si è svolta ieri sera in Piazza San Michele ad Albenga la “Cena Medievale” organizzata interamente dall’Associazione Palio grazie alla collaborazione dei Quartieri. Ricette medievali e lo straordinario spettacolo dei “Giullari del Carretto” hanno creato un’atmosfera unica apprezzata da cittadini e turisti.

Afferma Piera Olivieri Presidente dell’Associazione Palio: “Grande soddisfazione per la straordinaria riuscita di questa serata. Avevamo preparato i tavoli, ma moltissimi, soprattutto turisti stranieri, si sono fermati e ci hanno chiesto la possibilità di aggiungersi. Abbiamo cercato di dare risposta a tutti".

Tante le famiglie che hanno partecipato all’evento e i turisti, molti dei quali stranieri.

Spiega Piera Olivieri: “Abbiamo potuto riscontrare come eventi di questo tipo siano fortemente attrattivi e piacciono, non solo a noi, ma anche e soprattutto ai turisti che sono felici di poter “entrare” nella nostra storia! Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla Cena Medievale e tutti i volontari dei Quartieri che ci hanno aiutati! Il Palio ed eventi di questo tipo sono di tutta la città e serate come queste lo dimostrano".