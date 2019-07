Regione, Rossetti (PD): "Via libera unanime al mio odg per sostenere gli apicoltori danneggiati dal maltempo e dal taglio delle risorse nazionali"

È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno del Gruppo del Pd, primo firmatario il consigliere Pippo Rossetti, che impegna la Giunta regionale a reperire le risorse necessarie ad aiutare l’apicoltura ligure, un settore fortemente danneggiato dal maltempo della scorsa primavera e che deve fare anche i conti con il taglio da 100 mila euro da parte dello Stato.

“Gli allevamenti di api liguri sono stati duramente colpiti delle sfavorevoli condizioni meteorologiche della scorsa primavera – sottolinea il consigliere del Partito Democratico – Danni ingenti che hanno portato a una drastica riduzione della produzione di miele in tutto il territorio ligure. A tutto questo si aggiunge anche il taglio di risorse operato a livello nazionale, che toglie a questo settore già in difficoltà 100 mila euro. Con il via libera a questo ordine del giorno ci aspettiamo che la Giunta e in particolare dell'assessore Mai recuperino le risorse tagliate dalla Stato e sostengano questo settore strategico per il nostro territorio”.