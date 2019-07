Savona, mercato civico. L'assessore Zunato: "Si cambia registro dopo anni di staticità"

"Finalmente! Dopo anni di staticità, è stato approvato in giunta l'avviso di manifestazione di interesse per il recupero e la riqualificazione del Mercato Civico" commenta in una nota l'assessore con delega alle attività produttive del Comune di Savona Maria Zunato.

"Per i savonesi è un punto di aggregazione e socializzazione, ma anche un punto strategico per i turisti. Porta d'accesso al centro storico, a ridosso della darsena e del Priamar".

"L'intervento - conclude l'assessore Zunato - consentirà di riqualificare e valorizzare il contesto urbano e farà sistema con l'imminente pedonalizzazione di corso Italia e la valorizzazione di via Untoria. Il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni d'interesse è stato fissato al 30 settembre".