Il 10 agosto ritorna il Concerto all'alba della Città di Varazze

Dopo il successo di pubblico delle passate edizioni ritorna il 10 Agosto un grande successo, un evento che alle 6:00 di mattina riesce a far uscire di casa, ancora assonnati, turisti e residenti, tutti appassionati di musica.

Un ensemble di violoncelli suonerà musiche delle colonne sonore dei più importanti film che in un' escalation di suoni ci porteranno dalla notte al sorgere del sole!

La mattina del 10 Agosto metti la sveglia presto, indossa qualcosa di bianco e vieni con tutti noi a salutare il sole di Varazze!

Un consiglio? Durante il giorno riposati su una delle nostre meravigliose spiagge e tieniti pronto per la sera! In Piazza Bovani per Varazze d'Autore ci sarà il giornalista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli che dialogherà con il nostro Sindaco, Alessandro Bozzano.