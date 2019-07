Varazze, venerdì 2 agosto il terzo appuntamento di “Varazze è Lirica”

Dopo le prime due applauditissime serate dove gli interpreti hanno incantato il numerosissimo pubblico presente alle splendide performance, siamo giunti al terzo appuntamento di “Varazze è Lirica” fortunata rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine in collaborazione con il Comune di Varazze Assessorato alla Cultura giunta alla Dodicesima Edizione.

Venerdì 2 agosto alle ore 21.15, nella splendida cornice dell’Oratorio di S.Giuseppe e S.s.ma Trinità in piazza S.Ambrogio in Varazze si terrà il concerto dal titolo: “Grandi Operisti tra Sacro e Profano”.

Per il terzo appuntamento della manifestazione Varazze è Lirica, il tenore Silvano Santagata ha voluto proporre un programma che svelasse anche il lato spirituale della creatività dei grandi compositori di musica lirica. L'argomento sarebbe ovviamente molto vasto, quindi la scelta è caduta su quattro monumentali rappresentanti del melodramma di epoche diverse. Partendo da Mozart , toccando Rossini e Verdi concludendo con Mascagni, si potranno ascoltare alcuni tra i più significativi brani tratti dalle Opere Liriche e dalle composizioni sacre di questi grandi maestri. Caratteristica di questo concerto sarà la presenza di molte pagine d'insieme, solo quattro le arie proposte per lasciare spazio a terzetti, duetti, due splendidi brani per pianoforte solo e al quartetto che aprirà il concerto.

Interpreti di questa particolare serata saranno solisti di chiara fama quali il soprano Federica Repetto, il mezzosoprano Cristiana Emoli, il tenore Silvano Santagata, il baritono Marco Camastra ed il pianista Massimo De Stefano.