Corso OSS, la testimonianza di una delle allieve: "Un obiettivo raggiunto"

Ieri pomeriggio intorno alle 16 si è finalmente concluso un percorso che mi ha fatto raggiungere il mio agognato obiettivo: la qualifica di O.S.S. Operatore Socio – Sanitario presso ISFORCCP , è stato il coronamento di 1400 ore di presenze, divise tra teoria in aula e tirocinio in ospedale e in strutture tipo RSA e RP. E' stato un tour de force molto impegnativo e devo aggiungere anche faticoso, ogni mattina teoria dalle 8 alle 1 e qualche volta oltre e poi via negli ospedali o nelle strutture.

Eravamo una classe di circa trenta allieve e allievi di tutte le classi di età, dai 20 anni sino ai 45, tutte persone simpatiche e costruttive con tutta una serie di materie tecnico professionali che ci hanno dato gli strumenti conoscitivi per supportare il personale sanitario, sia medici che infermieri, nelle attività ospedaliere o nelle strutture di RSA ed RP. Anche il tirocinio che abbiamo affrontato in ospedale nei vari reparti ci ha messo alla prova sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano e psicologico facendoci confrontare con situazioni a volte non del tutto facili e complesse. Avevamo anche lo spauracchio del voto che periodicamente arrivava dopo ogni verifica sia scritta che orale mentre nel tirocinio eravamo osservati e valutati dal coordinatore infermieristico. Ma alla fine siamo giunti all'alba, anche grazie ai nostri docenti che si sono tanto prodicati per aiutarci a farci raggiungere la nostra meta.