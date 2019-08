Cresce l'attesa per Gabry Ponte a Varazze: ecco tutte le misure legate a sicurezza e viabilità

In occasione del DJ set di Gabry Ponte organizzata in Viale Nazioni Unite dalle ore 18 di lunedì 5 agosto alle ore 18 fino alle ore 01:00 di martedì 6 Agosto, la polizia municipale ha decretato la chiusura della Strada Statale 1 via Aurelia:

Dalle 16:00 del giorno 5 agosto 2019 fino alle ore 1:00 del giorno 6 agosto 2019

Quindi in VIA S.CATERINA, C.SO MATTEOTTI, C.SO COLOMBO, V. TORINO, V. SAVONA, P.ZZA PATRONE, VIALE N. UNITE, P.ZZA DE GASPERI sarà interdetta la circolazione (escluso veicoli soccorso e autorizzati).

Dalle ore 16 del 4 Agosto 2019 alle ore 7 del giorno 6 Agosto in Viale Nazioni Unite è vietata la sosta e circolazione con rimozione forzata per i veicoli inottemperanti;

Dalle ore 10 del 5 Agosto 2019 alle ore 7 del 6 Agosto in Piazza de Gasperi sarà vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli;

Dalle ore 16 del 5 Agosto alle ore 1:00 del giorno 6 Agosto in Piazza Santa Caterina è vietata la sosta con rimozione forzata.



Attenzione:

La circolazione è garantita nei due sensi sulla contigua Aurelia Bis (via Nocelli - via Baglietto e via Battisti mentre in direzione opposta a partire da Via Santa Caterina in corrispondenza di Piazza Santa Caterina col medesimo percorso

vigeranno i seguenti divieti:

- vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico;

- somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

- detenzione e consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio.

Nel caso di contenitori di vetro e/o metallici contenenti bevande di qualsiasi genere, se il trasgressore non getterà negli appositi contenitori l’oggetto di contestazione, se ne provvederà al sequestro dopo averlo privato del liquido in esso contenuto.