Ortovero, sospesa la circolazione in occasione della processione di San Bernardo

Il sindaco di Ortovero ha chiesto la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia della S.P. n. 21 " di Vendone" dalla progressiva km. 3+150 alla progressiva km. 3+450 in andata e ritorno in occasione della Processione religiosa in onore di San Bernardo in programma per martedì 20 agosto dalle ore 18.00 alle ore 18.30 circa.

Visto il parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona e dalla Questura di Savona, su decreto della Prefettura di Savona, è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per il 20 agosto nelle ore e sul percorso indicati.