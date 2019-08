Rocchetta Cairo, ripristinato il sovrappasso pedonale sopra la galleria

Ripristinato il sovrappasso pedonale sopra la galleria (lungo la strada statale 29) a Rocchetta Cairo.

L'intervento di pulizia - spiegano dal Comune di Cairo Montenotte - è stato possibile grazie all'intervento da parte di Anas. Si tratta di un intervento alquanto importante per la sicurezza pedonale. Come noto infatti, tale strada di competenza dell'Anas, ha caratteristiche che la rendono poco sicura. Non è raro infatti, il verificarsi di investimenti pedonali anche mortali.

Per renderla più sicura, si è parlato nei mesi scorsi di alcuni interventi come la realizzazione di un nuova asfalto con l'allargamento della banchina, la creazione di un marciapiede, attraversamenti pedonali rialzati e lo spostamento dei pali dell'illuminazione pubblica. Senza escludere le opzioni velox o l'installazione di semafori con sensori per la velocità.