Savona, il vice sindaco Arecco: "Ultimata in tempi record la messa a dimora di alberi e lampioni lungo via Giacchero"

"E' durata molto meno del previsto la messa a dimora di 15 alberi di lagestroemia indica e dei nove lampioni per la pubblica illuminazione sul lato ovest di via Giacchero" commenta in una nota il vice sindaci di Savona Massimo Arecco.

"Nelle sole due sere di lunedì 29 e martedì 30 luglio, interrompendo il transito veicolare tra le 20:30 e le 24:00, la società San Paolo SpA ha eseguito i lavori per i quali, prudenzialmente, erano state preventivate fino a sei sere consecutive".

"Un altro tassello è stato aggiunto alle opere pubbliche di urbanizzazione connesse all'importante intervento di recupero dell’ex Ospedale San Paolo" conclude soddisfatto il vice sindaco Massimo Arecco.