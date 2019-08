Incidente in A10 a Celle: motociclista con a bordo il figlio perde il controllo del mezzo e cade: codice rosso al San Paolo

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 16.30 per un incidente in galleria a Celle Ligure in direzione Savona.

Secondo le prime informazioni, una moto con a bordo un papà e il suo bambino avrebbe perso il controllo e avrebbe portato alla caduta dal mezzo dei due.

Immediato l'intervento della Croce Verde di Albisola Superiore e della Croce Rossa di Varazze che hanno trasportato all'ospedale San Paolo di Savona rispettivamente in codice giallo il giovane passeggero e in codice rosso con una sospetta frattura al bacino il guidatore.

Si tratta del secondo incidente in autostrada dopo il maxi tamponamento avvenuto nel primo pomeriggio e che ha visto coinvolte 5 auto tra Varazze e Celle sempre in direzione capoluogo.