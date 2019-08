Suoni, arte e racconti: musica nelle chiese della Val Bormida

La Val Bormida, porta di transito fra l'entroterra piemontese-lombardo e il mare, è una valle alpina-appenninica (pare che i suoi primi abitanti furono proprio i Liguri), attraversata dall’omonimo fiume, che si sviluppa a partire dalle Alpi liguri, inoltrandosi poi nell'Appennino ligure per un certo tratto dell'entroterra Savonese e proseguendo poi tra le colline del Basso Piemonte. In questa rassegna “Suoni Arte e Racconti”, inserita nella manifestazione regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, quest’antica valle apre le porte delle sue chiese alla musica e al racconto di storie che spaziano dalla tradizione ligure ed appenninica, ad antiche musiche irlandesi e scozzesi a racconti musicali spagnoli e sudamericani. Suoni e racconti quindi che potremo ascoltare all’interno di chiese, pievi e santuari, luoghi da sempre ricchi di fascino e arte.

Si parte sabato 3 Agosto, alle ore 16,00 a Bardineto nella Chiesa di San Nicolò "Ciara Ni’ Bhriain & Friends - An irish fiddle from Dublin". Meraviglioso esempio di arte romanica, in origine probabilmente era strutturata su tre piccole navate, ridotta poi a navata unica nel XV sec, conserva magnifici affreschi,sempre di origine tardo medioevale, sia nell’abside che sulle pareti laterali. In questo gioiello architettonico, Ciara Nì Bhriain, una delle più importanti violiniste d’Irlanda, ci condurrà all’ascolto di quel fatato repertorio che è la musica d’Irlanda.

Sempre sabato 3 Agosto alle ore 21,15 a Cairo Montenotte nella Chiesa di San Lorenzo "Davide Burani Tea for two … suoni d’arpa". Dedicata originariamente al santo Giovanni Battista intorno al X secolo, fu tra il 1632 e il 1640 che l'antica chiesa medievale subì una radicale trasformazione. dell’inizio ‘800 è il rosso e alto campanile svettante nel centro storico e innalzato sulle mura. All'interno si segnalano un dipinto raffigurante San Lorenzo del XVIII secolo. Nella chiesa di San Lorenzo, Davide Burani, diplomato in pianoforte e in arpa, talentuoso e raffinato musicista, ci incanterà con un repertorio dedicato all’arpa, strumento dalla voce angelica per eccellenza.

Martedì 13 Agosto alle ore 21,15 a Roccavignale (Pieve di Sant'Eugenio) Laura Parodi Trio "Ma se ghe pensu”. Canti e musiche della tradizione ligure. Su un'altura sopra il castello si trova la chiesa di Sant'Eugenio, prima parrocchia del borgo, probabilmente costruita insieme alla fortificazione tra il XII e XIII secolo ma rifatta nel 1660 in stile barocco. Laura Parodi,da moltissimi anni si dedica alla ricerca, allo studio ed alla riproposta del repertorio vocale ligure e nord Italiano. Nello spettacolo "Ma se ghe pensu" presenterà un itinerario di canti legati alla tradizione della cultura ligure , dove si racconta di viaggi,di amori, di inganni e di speranze..

Domenica 18 agosto alle ore 21,15 a Calizzano nella Chiesa di San Lorenzo "Trio Enerbia". Musica e canti dell'appenninno tra Genova e Piacenza. La struttura,forse edificata sui resti dell'antica chiesa romanica marchionale, fu innalzata tra il 1587 e il 1630. La facciata si presenta in stile neogotico a bande alternate bianche e nere con a fianco il distaccato campanile del XIV secolo in mattoni, già aperto da bifore e trifore e decorato con piccoli archi pensili. Conserva al suo interno alcune tele di pittori liguri del XVII secolo. La musica, il ballo e il canto hanno sempre segnato i momenti più importanti della vita delle genti dell’Appennino: La ricchezza e la bellezza di questo repertorio, la sua struggente vitalità, rivivono nello spettacolo presentato dal trio : le ballate presentate dal trio Enerbia si unisco agli antichi balli come la Giga, la Piana, l'Alessandrina, il Perigurdino.

Venerdì 6 settembre alle ore 21,15 ad Altare nella Chiesa della SS Annunziata "Galo Cadena e Corrado Cordova". Racconti in musica dalla Spagna al sud America. La prima chiesa risale al 1130 circa,anno in cui fu costruita dai Monaci benedettini; nel 1400 la Chiesa fu restaurata e pare risalga a questo secondo intervento di ristrutturazione l’aggiunta della cuspide sul campanile. La Chiesa all’interno è in stile barocco, ha pianta a croce greca ed è sormontata da una cupola ovale che poggia su base ottagonale. Galo Cadena, accompagnato dallo straordinario chitarrista Corrado Cordova, è un interprete raffinato e appassionato, che affascina il pubblico con il suo canto di grande impatto emozionale. Il concerto presentato è come un viaggio immaginario che porta,grazie alla passione, la dolcezza, e la verve dei musicisti, alla scoperta della musica e delle tradizioni musicali dei paesi sud americani.

Sabato 7 settembre alle ore 21,15 Cengio Alta presso il Santuario della Natività di Maria Vergine Michel Balatti e Michael Bryan "The Northern Breeze: Irish flute music". Il Santuario sorge nel 1662; presenta una facciata barocca caratterizzata da un ampio portico. La navata è contraddistinta da una volta a botte decorata. Degno di nota è il gruppo ligneo della Madonna del Rosario,scolpito nel 1786. “The Northern Breeze” è un concerto dedicato alla musica irlandese ed in particolare al flauto traverso irlandese. Michel Balatti è il più grande interprete italiano del flauto traverso nella musica tradizionale irlandese. Al suo fianco Michael Bryan, chitarrista scozzese di provata esperienza e maestria.

Venerdì 13 settembre alle ore 21,15 ad Altare nella Chiesa della Santissima Annunziata "Duo O’Carolan-Ancient Music from Ireland and Scotland". La prima chiesa risale al 1130 circa,anno in cui fu costruita dai Monaci benedettini; nel 1400 la Chiesa fu restaurata e pare risalga a questo secondo intervento di ristrutturazione l’aggiunta della cuspide sul campanile. La Chiesa all’interno è in stile barocco, ha pianta a croce greca ed è sormontata da una cupola ovale che poggia su base ottagonale.

Il concerto presenta un repertorio dedicato alla letteratura arpistica presente sia in Scozia sia in Irlanda, fatta di arie struggenti, dolci e malinconiche melodie e allegre danze come jig & reel affondano le loro radici nel XVII e XVIII secolo, conducendo l’ascoltatore alla scoperta di un universo musicale affascinante e sorprendente.