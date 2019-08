Marco Scajola: "Forza Italia allo sbando, Giovanni Toti unica speranza per il centro destra moderato"

"Oggi Forza Italia ha scritto la pagina più triste della propria storia, dimostrando che non c'è alcuna intenzione di strutturare un vero cambiamento per il bene del paese e recuperare i 10 milioni di voti persi in questi anni", lo dice l'assessore regionale Marco Scajola e commissario provinciale di Imperia.

"Il tavolo delle regole è stato una presa in giro perché è evidente che non vi fosse la volontà di apportare modifiche e oggi a Roma si è assistito alla conferma di questo - prosegue Scajola - Giovanni Toti è stato sempre corretto e disponibile a lavorare con serietà per scrivere veramente una pagina di cambiamento, quel cambiamento che gli Italiani chiedono e desiderano da anni".

"Adesso si dovrà comunque guardare avanti e il futuro è rappresentato proprio da Giovanni Toti, che ha già dimostrato, amministrando bene la Regione Liguria, di essere la persona giusta per raccogliere le speranze di tutti coloro che oggi si trovano senza casa politica" ha infine concluso l'assessore regionale.