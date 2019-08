Albissola Marina, sabato 10 agosto il "Diatofest" farà vibrare la passeggiata degli artisti

Evento organizzato per il quarto anno di fila dalla band Diatomea in collaborazione con la Flaca Beach!



Tra i vari ospiti l'edizione del 2018 ha visto protagonisti sul palco i Meganoidi, storica band genovese.



Un programma vario, da scoprire ora dopo ora...



Si partirà alle ore 18.00 con l'Aperi-Fest condito di Dj set e Body Painting



A seguire live music con le Band:



- The Newlanders

- Jun

- Diatomea Band

- Shandon