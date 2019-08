Arriva il settimo defibrillatore a Toirano (FOTO e VIDEO)

Prosegue il progetto di Toirano "comune cardioprotetto". Oggi, alle 18 nel piazzale antistante le Grotte, la cerimonia di inaugurazione e installazione del defibrillatore donato da Conad e posto proprio al servizio del pubblico di questo sito di interesse storico e archeologico.

Il prossimo appuntamento sarà con l'installazione del defibrillatore in frazione Carpe, l'ottavo ad arrivare sul territorio. Con esso la copertura di "cardioprotezione" in paese sarà capillare, tra scuole, uffici pubblici, impianti sportivi, frazioni.

I defibrillatori sono stati donati dal Comune di Toirano, Associazioni e privati e sono stati collocati nei punti nevralgici o di maggior rilevanza sul territorio del comune di Toirano quali gli impianti sportivi, luoghi di maggior flusso di residenti e turisti.

Questo numero consente di poter definire Toirano come un comune virtuoso e cardioprotetto. Ciò permetterà di aderire al progetto regionale di Defibrillazione Precoce sostenuto dalla Regione Liguria in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011; il Progetto della Regione Liguria si propone di favorire la diffusione sul territorio dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), la cultura dell'emergenza e, nello specifico, la pratica delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base da parte del personale non addetto all'emergenza.

I defibrillatorì sono così dislocati:

Scuole elementari G. Polla (Loc. Braiassa), donato dalla Pro Loco; Palazzetto dello Sport (Via Aldo Moro), donato al Comune ma il contratto è stato firmato dalla ASD Toirano; Campi da calcio, donato dalla famiglia del compianto imprenditore Giorgio Donaggio attraverso la CRI; Palestra Comunale (Via Provinciale 30), donato da Conad alla ASD Toirano; Centro paese (Via Braida, di fronte alla farmacia), donato dal Comune; Grotte di Toirano, donato dal Conad; Supermercato Conad, presso il Centro Commerciale in via dell'Innovazione, acquistato dal Conad; Frazione Carpe: ultima tappa, per la quale l'iter è ancora in corso.