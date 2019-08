Ancora ladri in azione nell'entroterra pietrese: non si ferma la sequela di intrusioni

Proseguono le intrusioni da parte dei ladri nell'entroterra pietrese, ma non solo. Nei giorni scorsi sono stati infatti segnalati nuovi spiacevoli episodi a Magliolo, a Giustenice ma anche a Pietra Ligure sul confine con Tovo San Giacomo.

Secondo quanto riferito, le spaccate all'interno delle abitazioni private sono avvenute sia in orario notturno che in pieno giorno. Tra le segnalazioni che corrono via social, una in particolare riguarderebbe due uomini (indicati con una giacca nera e grigia ed un casco integrale nero) che dopo un tentativo di furto andato a vuoto sarebbero fuggiti in sella ad una moto: un episodio avvenuto a Magliolo.

Le forze dell'ordine indagano su diversi casi, tra i quali anche quelli verificatisi nei giorni scorsi a Giustenice in occasione della sagra del paese e del Palio storico locale o a Magliolo durante la festa del paese.

Episodi che confermano come l'entroterra pietrese, nella stagione estiva, sia spesso mira di scorribande ai danni delle abitazioni, a volte con modalità seriali.