Altare festeggia il patrono San Rocco

Come da tradizione, anche quest’anno torna il "Ferragosto altarese", con i tipici festeggiamenti per San Rocco, santo patrono della comunità. La Pro Loco di Altare invita tutti ad unirsi a tre serate all'insegna della musica, buon cibo e divertimento.

Il programma è il seguente: giovedì 15 agosto dalle ore 19 presso l’area picnic in Località Lipiani, i festeggiamenti inizieranno con l'apertura degli stand gastronomici. Dalle ore 21.30 tutti gli ospiti sono invitati sulla pista per un emozionante ritorno agli anni ’80, grazie alla Disco Dance di Stefano Dj.

Venerdì 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco, sempre a partire dalle ore 19 con l’apertura degli stand, si potranno nuovamente provare le diverse proposte gastronomiche. Dalle ore 21 avrà inizio la tradizionale serata danzante con l’orchestra “I Saturni”, da tempo protagonisti nel paese per la festa patronale. Ma non è tutto.

Quest’anno i festeggiamenti continueranno anche nella serata di sabato 17 agosto: dalle ore 19 apertura degli stand gastronomici e, per la prima volta ad Altare, ad intrattenere gli ospiti sarà il gruppo musicale “Divina”, che si misureranno in uno spettacolo di musica revival anni '70, '80 e '90.

Protagonista non meno importante, sarà la squadra A.S.D. Altarese che, nel corso della serata del 15, sfilerà in occasione della presentazione in vista della nuova stagione calcistica. Nelle serate di venerdì 16 e sabato 17, al termine dei due spettacoli, discoteca sotto le stelle in compagnia dell’altarese Yari Dj.