Finale Ligure, inaugurata a Castelfranco la prima edizione del "Digital Fiction Festival" (FOTO e VIDEO)

Presenti alla cerimonia inaugurale dell'evento, oltre al già citato Iuzzolino, anche Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission che organizza la manifestazione in collaborazione con l’associazione E20, rappresentata dal presidente Roberto Grossi. Alla serata hanno poi preso parte, tra gli altri, il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, l’assessore alla Cultura del Comune di Finale, Claudio Casanova, il Commissario Straordinario di Agenzia in Liguria Pietro Paolo Giampellegrini, il presidente dell'Unione Provinciale Albergatori Angelo Berlangieri, il consigliere della Fondazione De Mari Carlo Scrivano e il regista Beniamino Catena - a cui si deve la scelta di Finale Ligure come location per l'evento - grande protagonista con la sua "Rosy Abate", fiction di grande successo che può vantare diverse scene girate nel territorio finalese e nella Riviera di Ponente. Per l'occasione, da segnalare l'esibizione della cantautrice Sarah Stride, accompagnata dal chitarrista Frank Martino.