La pianista Paola Arras si prepara a incantare Calice Ligure

Si terrà questa sera, venerdì 2 agosto, nell’ambito della rassegna musicale “Labirinti sonori” curata dal Maestro Riccardo Pampararo, il concerto di Paola Arras, pianista, Docente di pianoforte dell’Associazione Musicale Scuola Pianistica Ateneum, nel suggestivo giardino della Casa-Museo del Console di Calice Ligure. L’evento, a ingresso libero, si inserisce nel ricco calendario dell’Estate Musicale e Teatrale Calicese.

Ecco il programma:

J.S.Bach: Aria dalla Suite n.3 per orch.d'archi,

D.Scarlatti: Sonata L.118 e L.23,

L.V.Beethoven: 6 Bagatelles op.126,

F.Chopin: Notturni op.9 n.1 e 2,

J.Brahms: Intermezzi op.118 n.1e 2,

F.Liszt: Studio trascendentale "Un Sospiro".

Note Biografiche di Paola Arras:

Si diploma in Pianoforte nel 1988 presso il Conservatorio Musicale Nicolò Paganini di Genova sotto la guida del Maestro Emilio Bonino. Negli anni successivi si perfeziona con il Maestro Giuseppe Bisio ed il Maestro Volk Stenzl e successivamente dal 1998 al 2002 segue i Corsi Internazionali di Perfezionamento Pianistico organizzati ad Orvieto da Spazio Musica e tenuti dal Maestro Massimiliano Damerini dove nel 2001 ottiene un Attestato Speciale di Merito.

Parallelamente agli studi di perfezionamento intraprende la carriera concertistica partecipando a numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali ottenendo sempre buone qualificazioni. Ha eseguito Concerti in Italia sia come solista, sia in varie formazioni cameristiche e orchestra collaborando con valenti musicisti.

E' stata invitata a suonare in importanti sale da Concerto e in Rassegne Musicali prestigiose promosse dal Comune di Recco, dal Comune di Sassello, dalla Sala Quadrivium di Genova, dal Palazzo dei Sette di Orvieto, da Villa Canbiaso a Savona, dalla Rassegna tre Note a margine dal Comune di Roma, ai Concerti presso il Museo degli Strumenti musicali a Roma. Dal 1998 al 2017 e' docente di Pianoforte, Laboratorio propedeutico alla Musica, Pianista dell'Orchestra Giovanile dell'Accademia Musicale del Finale.

Dal 2006 al 2014 ha collaborato in Progetti Musicali con le Scuole Primarie di FinalMarina e Borgio Verezzi. Il suo lavoro di Docente di Pianoforte vanta una numerosissima classe di giovani allievi che seguono con molta passione ed entusiasmo le sue lezioni crescendo con un grande Amore per la Musica.

Dal 1998 a oggi ha partecipato a moltissime rassegne musicali del Comune di Finale Ligure, da Maggio Musicale, Musica nel Borgo, Settembre in Musica, ai Concerti di Primavera, Concerti di Natale, Estate a Varigotti , Concerto all’Alba,