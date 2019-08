Lunardon e Rossetti (Pd): "Approvato all'unanimità l'odg pd per chiedere al governo di nominare il commissario per il nodo di Genova e del Terzo Valico"

Nota ufficiale dei consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti :

"È stato firmato da tutti i capigruppo e approvato all’unanimità questa mattina in Consiglio regionale l’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che impegna la Giunta regionale ad assumere con la massima urgenza le iniziative più opportune, affinché si proceda tempestivamente a nominare il commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del Terzo Valico.

Lo sblocca cantieri, in cui si diceva che il Governo, entro 30 giorni, doveva nominare il commissario straordinario per queste due opere fondamentali, è stato approvato quasi due mesi fa. Quindi l’Esecutivo e in particolare il ministro Toninelli sono in ritardo. A sollevare la questione, a livello nazionale, ci ha pensato nei giorni scorsi la parlamentare del Pd Raffaella Paita.

Speriamo che con questo ordine del giorno, che ha trovato la massima condivisione del Consiglio regionale – compreso il Movimento 5 Stelle, di cui fa parte il ministro Toninelli – stimoli il Governo a procedere con questa nomina determinante per lo sblocco di questi due cantieri".