Toti: "Dal 2 settembre partenza del tour Cambiamo insieme"

Il Presidente della Regione Giovanni Toti in un video su Facebook è tornato sulla propria decisione di lasciare Forza Italia, spiegando come ora si debba "guardare al futuro attraverso un governo di centro destra nuovo, che rappresenti le varie categorie sociali".

Dunque abbandono di quella che ha definito come una "visione declinista che ha preso piede in politica" e la volontà di costruire qualcosa di nuovo.

Da qui, infatti, nasce il "tour #cambiamoinsieme, che prepariamo per dopo Ferragosto, dopo il dolore e la memoria a Genova per la commemorazione del Ponte Morandi", dopo di che, dal 2 settembre, si parte con la prima tappa, che è Matera. "Cambiamo insieme, perché vogliamo cambiare il centro-destra, come alleati di Lega e Fratelli d'Italia".

La Liguria chiuderà questo giro del Paese, Liguria che, ricorda alla fine del discorso: Dobbiamo cambiare il paese, come stiamo facendo nei luoghi dove amministriamo, a partire dalla Liguria, trasformata in tanti aspetti: una volta era chiusa e considerata nell'angolo, le abbiamo ridato orgoglio, e oggi è una regione protagonista, per i porti, per l'attenzione all'ambiente, per la raccolta rifiuti, per l'apertura di cantieri. Quest'efficienza servirà a dare certezza di costruire per un futuro, per un movimento politico e per il Paese".