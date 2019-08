Molo 8.44, un'estate ricca di occasioni all’interno del centro commerciale per eccellenza del savonese

Un’estate ricca di offerte si può apprezzare nel centro commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure, fino al 19 agosto si può approfittare degli speciali saldi del parco commerciale più grande della Liguria, nel pieno del centro vadese e a due passi dal mare.

Circa 21.000 mq, nella quale si fondono un’eccezionale esperienza negli acquisti di qualità e i momenti di intrattenimento in cui le famiglie possono passare degli spensierati pomeriggi insieme.

Il caratteristico nome è nato dalle coordinate geografiche della zona che lo ospita, 8.43° longitudine Est e 44.26° latitudine Nord. Una vera e propria «nave» del commercio, composta da terrazze prospicienti il torrente Segno, caratterizzata dalla presenza non solo di negozi, ma anche di una piscina, ristoranti e bar.

L’esclusiva shopping experience permette ai clienti di godersi un viaggio in diverse tipologie di punti vendita: l’azienda francese, leader in Europa Decathlon, articoli sportivi d’eccellenza per il partner commerciale più importante che occupa un’area di 4 mila mq; 9 negozi di abbigliamento e 2 di scarpe tutti delle migliori marche contemporanee come H&M, Den Store, Fiorella Rubino, Guess, Jack e Jones, Motivi, Terranova, Conbipel, Please, Takko Fashion e Conte.

Per non dimenticare anche i brand dedicati alla casa, al look, agli amici a quattro zampe, alimentari: Casa, Acqua e Sapone, Douglas, Kiko, Arcaplanet, Coop e Lindt. Spazio anche allo svago con la suggestiva cornice della piscina, ristorante e snack bar Party Social, Bistrot del Molo, Yogurt franchising e Milleluci, considerati come una specie di piccola sosta rilassante tra un acquisto e l’altro.

La struttura situata in una posizione molto favorevole tra Piemonte, Liguria e Lombardia, si trova circa a 90 minuti da Milano, a 70 minuti da Torino e a soli 10 minuti dal centro di Savona. A disposizione degli clienti oltre 1500 posti auto.

Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net , segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557