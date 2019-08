Un Lettore: "Ricorderò sempre il Mios di Albenga con immensa gratitudine"

Riceviamo e pubblichiamo:

Mercoledì 31 luglio è terminata il mio ricovero al Mios di Albenga. Trentanove giorni nei quali, quelle stanze, quel letto sono stati la mia casa . Desidero ringraziare dal profondo del cuore tutto il personale medico,infermieristico, oss,inservienti, nessuno escluso perché in quei lunghi giorni ho trovato professionalità, competenza ma anche umanità, empatia e allegria. Una degenza lunga alla quale non mancava ansia e preoccupazione per il mio decorso, sempre abilmente stemperata da tutto il personale. Quando sei ricoverato ,soprattutto quando non sei autonomo e dipendi dagli altri per tutto,trovare persone che con il sorriso e la pazienza ti aiutano, è davvero una gran cosa. A tutti voi va il mio grazie e la mia eterna riconoscenza .

Un grazie particolare lo riservo al dottor Salomone, non solo per il delicato intervento che, in fondo, fa parte del suo lavoro ma per tutto ciò che va oltre i suoi doveri professionali, grazie per il suo carisma,la sua sincerità e il modo di approcciarsi con il paziente . Come diceva Patch Adams “Quando curi una malattia puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona vinci sempre.”

Per tutta la degenza,mi sono sentito compreso nel mio dolore, aiutato nell'accettare la mia nuova condizione ma soprattutto mi sono sentito persona e non un numero sopra il letto.

Rinnovo il mio grazie a tutti voi ,so che il mio percorso non è terminato ma so che al 3 piano dell'ospedale di Albenga, ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarmi.

Siete stati un meraviglioso esempio di ottima sanità. Vorrei ricordare i nomi di tutti, ma rischierei di non riuscirci, siete stati tutti veramente grandi e non ci sono parole che possono bastare ad esprimere il mio ringraziamento.

Con eterna riconoscenza

Mario