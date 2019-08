Spotorno saluta con affetto il comandante dei carabinieri Amedeo Voena

La giornata del 31 luglio per il luogotenente Amedeo Voena è stata un giorno difficile da dimenticare, poiché per lui è stato l'ultimo giorno di servizio nell'Arma dei Carabinieri.

In pensione il Luogotenente "Carica Speciale" Amedeo Voena, per 19 anni Comandante della Stazione dei Carabinieri di Spotorno.

58enne, si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel dicembre del 1981, prestando servizio, al termine del periodo di istruzione, in reparti in provincia di Aosta e Milano. Promosso sottufficiale è stato destinato in Sardegna e, nel dicembre del 1988, trasferito a Spotorno quale vice comandante.

Nel giugno del 2000 ha assunto la carica di comandante del reparto. Si congeda così dopo quasi 38 anni di carriera nei carabinieri, trascorsi per la maggior parte nella cittadina rivierasca dove è stimato dalla popolazione e dalle Autorità.