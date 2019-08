Colpito da un oggetto lanciato da un auto mentre campeggia a Bergeggi: grave 12enne francese

Tragico incidente nella notte a Bergeggi. Un ragazzino francese dell'età di 12 anni si trovava in tenda sulla spiaggia con la famiglia per campeggiare quando, verso le 3:40 di notte, dalla via Aurelia sovrastante, è stato lanciato un oggetto da un auto in corsa, pare dalle prime ricostruzioni un sacchetto di rifiuti.

Il giovanissimo è stato colpito in pieno viso riportando un gravissimo trauma craniofacciale. Immediato l'arrivo dei soccorsi: il giovane è stato trasportato in codice rosso dapprima all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure più immediate, dopodiché trasferito all'ospedale Gaslini di Genova.

Si cerca di identificare il pirata della strada.