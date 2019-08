Lite per futili motivi presso la Comunità per minori "L'Ancora" di Varazze. Dalle parole in un attimo si passa ai fatti e improvvisamente spunta fuori la lama di un coltello.

Nel corso dell'animata discussione un sudanese leva 2002 ha lievemente ferito, con una coltellata alla natica, un italiano del 2001. Per il ferito sono stati dati 15 giorni di prognosi.