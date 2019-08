Oltre 9 kg di hashish e circa 180 grammi di cocaina: arrestato dalla Guardia di Finanza

Un 35enne originario del Marocco, M.B.A., è stato fermato, identificato e successivamente arrestato dalla Guardia di Finanza di Savona, che ne stava monitorando le mosse da tempo.

Fermato per strada nel nostro capoluogo di provincia è stato sottoposto a una perquisizione della macchina, di casa, dell'orto e della cantina. L'uomo, che risulta disoccupato e nullatenente, è stato trovato in possesso di 9,3 kg di hashish, circa 180 grammi di cocaina, agende e foglietti di appunti con nominativi di probabili fruitori e quantitativi di forniture, varie attrezzature per confezionare la droga, tra cui bilancini di precisione, e circa un migliaio di euro in contanti di vari tagli.