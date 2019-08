Savona: motociclista schiva un'autovettura ma colpisce una Vespa in transito

Rocambolesco incidente, che ha coinvolto un'autovettura, una moto di grossa cilindrata e una Vespa nel tratto di via Aurelia tra Albissola Marina e Savona, all'altezza della Madonnetta.

Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni (ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, quindi il condizionale è d'obbligo), il conducente della moto per evitare una manovra di un'autovettura avrebbe urtato la Vespa.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi né particolari disagi alla circolazione nei due sensi di marcia. I guidatori dei mezzi a due ruote sono stati trasportati per accertamenti in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.