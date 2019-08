Savona piange Roberto Merlone, la chitarra più metal della Liguria

Tutta la scena musicale non solo savonese, ma ligure piange la scomparsa di Roberto Merlone, chitarrista e spesso anche cantante.

Fu uno dei componenti dei Vanexa: sul finire degli anni '70, quando nella Londra dei fermenti culturali e artistici impazzavano nomi come Iron Maiden e Judas Priest, i savonesi Vanexa furono tra i primi in Italia a trasportare questo fenomeno d'Oltremanica.

La band è tuttora in attività e continua a inanellare album di eccellente caratura tecnia e artistica, ma come spesso avviene apprezzati più all'estero che in patria.

Ma Roberto non c'è più e i suoi compagni di band e amici di una vita ne celebrano il ricordo con queste parole: "Quando una persona ci lascia, quando non possiamo più toccarla, quando non possiamo più sentire la sua voce... sembra scomparsa per sempre.

Ma un musicista no. Soprattutto un musicista come Roberto Merlone che oltre a vivere nei nostri cuori è presente nelle canzoni che ha scritto nei Vanexa.Il suo ricordo in questo momento è presente come il suo Marshall a 10 di volume che ti faceva fischiare le orecchie ma ti faceva capire quanto era bravo (il migliore). Oggi con Roberto è morto anche un po' di metal ... riposa in pace.".