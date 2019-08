A Erli torna "Paleovalneva"

Domenica 4 Agosto dalle ore 9:00 alle ore 22:00 il Comune di Erli ospiterà la II edizione del Paleovalneva, una giornata con l’uomo di Neanderthal e altre meraviglie dei nostri antenati.

L'Arma Veirana, riscoperta da Renato Bonfanti, Andrea Lamberti e Giuseppe Vicino, venne segnalata da quest’ultimo alla comunità scientifica nel 2006.

La sua importanza, al momento, è data dal fatto che sono stati rinvenuti manufatti degli uomini di Neandertal che abitarono la nostra regione 50.000 anni fa circa; la grotta, con i numerosi reperti finora trovati, racconta anche di frequentazioni del cosiddetto Uomo Anatomicamente Moderno (Homo sapiens) alla cui specie tutti noi apparteniamo. Recente è la scoperta di una sepoltura, databile a circa 11.000 anni fa e riferibile a un neonato deposto in una piccola fossa insieme a un ricco corredo.

L’evento si svolgerà al Campo Sportivo di Erli, dal quale partiranno le visite guidate all’Arma Veirana che prevedranno per tutti un contributo minimo di 3€ a favore del FAI (Fondo Ambiente Italiano) per le sue attività Istituzionali.

Sempre al Campo Sportivo di Erli avranno luogo nel pomeriggio le attività di animazione per adulti e bambini gestite da operatori qualificati. In serata, sempre al Campo Sportivo, a partire dalle ore 21.00 il professor Fabio Negrino in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani della Delegazione di Albenga-Alassio e l'istituto internazionale di studi liguri terrà una conferenza di chiusura all’evento sullo stato attuale delle ricerche all’Arma Veirana e ai beni del territorio.