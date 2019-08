Domenica 4 agosto alle 21:30, in piazzetta Libeccio a Varigotti, per la rassegna musicale "Estate 2019 - Accademia in concerto" si esibiranno i Maestri Paola Prencipe ed Enrico Aicardi in un duo di chitarre classiche. Musiche di Foscarini, Falconiero, Granados e molti altri.

Evento organizzato dall'Accademia Musicale del Finale in collaborazione con l'associazione Varigotti Insieme. Ingresso libero. Direzione artistica a cura del Maestro Fabio Tessiore.