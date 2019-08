Ecco gli appuntamenti per questo primo weekend di agosto in provincia di Savona

Siamo arrivati al primo fine settimana di agosto. Vediamo quali appuntamenti offre la nostra Riviera Ligure:

ALASSIO – Sabato 3 agosto al via la rassegna "...tra stelle e mare..." a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio. A partire dalle 21,30 il Pontile Bestoso sarà trasformato in una sala da ballo sotto le stelle dove farsi avvolgere dai ritmi sensuali della milonga.

ALASSIO - Domenica 4 agosto, nei giardini di Moglio a partire dalle ore 19 prende il via la Sagra della Ventre: una ricetta, una tradizione che la Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza” Moglio porta avanti ogni anno la prima domenica di agosto.

ALBENGA - Appuntamento con la solidarietà sabato 3 Agosto in piazza IV Novembre ad Albenga: grazie al Patrocinio del Comune di Albenga, i volontari di Fondazione ANT saranno presenti dalle 9,30 alle 19 con una postazione di raccolta fondi. Il pubblico potrà scegliere tra tantissimi capi d’abbigliamento e accessori sequestrati dalla Guardia di Finanza che saranno offerti a fronte di una donazione a sostegno dei progetti gratuiti di prevenzione oncologica che ANT organizza sul territorio.

ALBENGA - Le sere del 3 e 4 Agosto saranno dedicate a Dante. La suggestiva piazza dei Leoni, ad Albenga, sarà la cornice ideale dello spettacolo teatrale “Lectura Dantis”. Saranno letti canti dell'Inferno alcuni dei quali anche in versione dialettale.

ALBISOLA SUPERIORE - Sabato 3 agosto 2019, a partire dalle 19.00, in via della Rovere ad Albisola Superiore, ultimo giorno per la quinta edizione di “#Liguritudine e dintorni”, un evento dedicato alla gastronomia e alle tradizioni liguri che ha preso il via il 1° agosto. Dieci i ristoratori e le associazioni partecipanti, che prepareranno piatti e menù con la formula dello street food. Oltre al percorso gastronomico vi sarà un ricco programma di eventi collaterali: mostre fotografiche, arte, artigianato, libri, giochi gonfiabili, animazione per bambini e musica.

ALBISSOLA MARINA - Sabato 3 agosto, Ore 21,15 in Piazza della Concordia ad Albissola Marina (ingresso gratuito) per la rassegna "Parole ubikate in mare" incontro con il giornalista e scrittore Ferruccio De Bortoli e presentazione del libro “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica” (Garzanti). Partecipa il giornalista Ferruccio Sansa.

ALBISSOLA MARINA - Si inaugura nei prestigiosi locali del Circolo degli Artisti ad Albissola Marina questo sabato 3 agosto 2019 la bipersonale "Dimensione tecnologiche & surreali" di due giovani artisti emergenti, Paolo Pastorino e Adamo Monteleone.

ALBISSOLA MARINA - Sabato 3 agosto, alle ore 19, ad Albissola Marina, presso il “MuDA Centro Espositivo”, in via dell'Oratorio, nell'ambito della quattordicesima edizione del “Festival Internazionale della Maiolica” e di un Progetto dedicato ad aspetti della storia della ceramica ligure, si inaugura la mostra “Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini. Tradizione ed innovazione in ceramica” a cura di Carla Bracco, Monica Bruzzo, Federico Marzinot, progettata dalla “Associazione Lino Berzoini”, con il contributo del Comune di Albissola Marina e di Coop Liguria; la mostra terminerà il 20 ottobre.

ANDORA - Uno sguardo negli abissi profondi grazie agli occhi dei subacquei dello Sport7 Diving Club alla scoperta dei relitti custoditi dai fondali.Il primo di tre appuntamenti programma è per sabato 3 agosto, alle ore 21.00, nella Tensostruttura del Circolo Nautico di Andora, nel porto turistico. L’ingresso è libero.

ANDORA - Concerto all’alba, il 4 agosto alle ore 5.30, sul Molo Thor Heyerdahl con i musicisti dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora, è ad ingresso libero. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora, fa parte del programma dell’Estate Musicale Andorese.

BARDINETO - Sabato 3 Agosto, alle ore 16,00 a Bardineto nella Chiesa di San Nicolò "Ciara Ni’ Bhriain & Friends - An irish fiddle from Dublin".Meraviglioso esempio di arte romanica, in origine probabilmente era strutturata su tre piccole navate, ridotta poi a navata unica nel XV sec, conserva magnifici affreschi,sempre di origine tardo medioevale, sia nell’abside che sulle pareti laterali. In questo gioiello architettonico, Ciara Nì Bhriain, una delle più importanti violiniste d’Irlanda, ci condurrà all’ascolto di quel fatato repertorio che è la musica d’Irlanda.

BORGIO VEREZZI - Al 53° Festival di Borgio Verezzi arriva una commedia di Goldoni, riscritta da Natalino Balasso: “I due gemelli... veneziani”, che debutta il 3 agosto in prima nazionale alle 21.30 in piazza Sant’Agostino e sarà replicata il 4 e il 5 agosto alla stessa ora. Ne sarà regista e protagonista Jurij Ferrini, nel ruolo dei due gemelli, Zanetto e Tonino.

CAIRO MONTENOTTE - Sabato 3 Agosto alle ore 21,15 a Cairo Montenotte nella Chiesa di San Lorenzo "Davide Burani Tea for two … suoni d’arpa". Dedicata originariamente al santo Giovanni Battista intorno al X secolo, fu tra il 1632 e il 1640 che l'antica chiesa medievale subì una radicale trasformazione. dell’inizio ‘800 è il rosso e alto campanile svettante nel centro storico e innalzato sulle mura. All'interno si segnalano un dipinto raffigurante San Lorenzo del XVIII secolo. Nella chiesa di San Lorenzo, Davide Burani, diplomato in pianoforte e in arpa, talentuoso e raffinato musicista, ci incanterà con un repertorio dedicato all’arpa, strumento dalla voce angelica per eccellenza.

CERIALE - Ceriale, Piazza Eroi della Resistenza (pineta), venerdì 3 agosto secondo appuntamento teatrale: dopo il grandissimo successo, la scorsa stagione, della loro personale rilettura di “Romeo e Giulietta, L’amore è saltimbanco”, la Pro Loco, ospita nuovamente nella sua X^ Rassegna teatrale “In Scena!”, i ragazzi di Stivalaccio Teatro con un altro grande classico della letteratura, Don Chisciotte - Tragicommedia dell’arte.

FINALE LIGURE – È iniziata giovedì sera, nella splendida cornice della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, si è aperta la prima edizione del "Digital Fiction Festival", kermesse dedicata interamente alle fiction internazionali: quattro giornate, dall'1 al 4 agosto, fitte di proposte tutte incentrate sulla serialità, sotto la direzione artistica di Walter Iuzzolino, editor del canale britannico Channel 4 e ideatore del servizio di streaming Walter Presents.

SAVONA - Si svolgerà sabato 3 agosto dalle ore 9 la ormai tradizionale “Gita in Barca” organizzata da Assonautica Provinciale di Savona in collaborazione con la Lega Navale. Un appuntamento sempre atteso che si ripete da anni con grande successo nella quale saranno presenti, oltre alle persone con sclerosi multipla anche volontari di Aism. Ogni anno le persone con sclerosi multipla si dimostrano entusiaste di questa uscita in barca: per molti di loro non è semplice salire a bordo ma, con l’ausilio dell’attrezzatura specifica messa a disposizione dalla Lega Navale, anche le persone con mobilità ridotta possono vivere questa bella esperienza.

TOIRANO - Prosegue a Toirano la rassegna musicale "Estae in Ciàssa", organizzata in collaborazione dal Comune e dalla Pro Loco di Toirano. Domenica 4 agosto alle ore 21, in piazza della Libertà, si esibirà la Pee Wee's Problem Big Band, un formidabile ensemble di ben venti musicisti provenienti dall'Olanda e caratterizzati da un sound unico, vivace altamente spettacolare. Ingresso libero.