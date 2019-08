L'esoterista, alchimista e musicista Thomas Yorman Vitulano a Finalborgo

Un agosto denso di appuntamenti per Thomas Yorman Vitulano, fondatore della Scuola Esoterico Iniziatica di Bergamo.

Si comincia il 7 agosto, nell’ambito della collettiva di artisti dedicata alla donna già annunciata su Savonanews (leggi QUI) con la conferenza presso il palazzo Ca’ di Nì alle ore 21, offerta libera, dal titolo: “La donna, portale terrestre per il mondo celeste”.

Spiega Vitulano: “Una conferenza sulla donna dal punto di vista metafisico, la sua simbologia, secondo le conoscenze della scienza iniziatica, che appartengono all’esoterismo e vanno a estrapolare il significato più intrinseco delle cose.

Il sottotitolo dell’evento è una frase di Peter Deunov, Maestro spirituale bulgaro: “Il futuro dell’umanità dipende dall’orientamento che la donna prenderà”. Dato che la donna è colei che si incarica di portare nuove creature sulla terra, può creare dal punto di vista fisico, psichico, artistico.

Non dimentichiamoci che nella mitologia anche le muse, ispiratrici delle arti, erano donne.

La Donna ha molti più compiti rispetto all’uomo nella società, inoltre porta all’elevazione un uomo, non a caso un proverbio recita che accanto a ogni grande uomo c’è una grande donna”.

Si prosegue sabato 10 agosto alle 21 con un concerto pianistico ai Chiostri di Santa Caterina. Spiega ancora Thomas Yorman Vitulano: “Si tratta di un format che sto portando in giro dall’anno scorso. Ho studiato pianoforte nei tre anni delle Medie ad indirizzo musicale e poi altri tre anni di lezioni private, per un percorso di studi di sei anni complessivi.

Ad un certo punto, però, non volevo più riprodurre le musiche dei grandi compositori, ero nel pieno di una naturale ribellione adolescenziale. Più avanti, attorno ai 18-20 anni, mi sono riapprocciato al piano non più come esecutore ma come strumento di sfogo emotivo. Nel 2010 sono andato in sala d’incisione e ho pubblicato “The seed”, album doppio con le mie composizioni. Per me il piano è trasmutazione emotiva, da una circostanza drammatica sapevo trasformare le mie energie in una musica che mi svuotava della negatività. Negli ultimi anni, entrando in sintonia con la mia missione, ho scoperto che la musica è un linguaggio universale che trasmette lo stesso positivo messaggio che con i miei incontri spiego a parole. Nel concerto del 10 agosto mi abbandonerò a circa due ore di musica totalmente improvvisata, che a me piace definire “ispirata”, in quanto è frutto di un momento di ispirazione che trasmette l’essenza dell’insegnamento che divulgo anche attraverso la Scuola Esoterico-Iniziatica. Nel palcoscenico mi affido al lato più recondito del mio spirito. Anche in questo caso l’ingresso è a offerta libera”.

Si conclude all’interno della manifestazione “La Notte dei Tarocchi” (leggi QUI) con due conferenze in programma il 12 e 13 agosto a Palazzo Ricci alle 21.

Lasciamo ancora la parola a Thomas Yorman Vitulano, che spiega: “La prima si intitola “Le voci dell’interiore”, sottotitolo “L’anima e gli ego”; tutti noi abbiamo dentro una vera voce che dice il giusto e il buono, il percorso più saggio da seguire, e tantissime voci caotiche che si sovrastano e si contrastano, frutto dei tantissimi ‘ego’ che abbiamo dentro, che servono solo a confonderci senza portarci da nessuna parte. In questo incontro parlerò di come imparare ad ascoltare la voce dell’anima e rifiutare la voce dell’ego, molto più assillante.

La seconda conferenza è dedicata ai simboli come aiuto nel cammino spirituale. Parlerò nei termini che mi competono del fatto che alcune religioni li condannano, altre li idolatrano, ma la via di mezzo è la cosa migliore. “Simbolo” è il contrario di “Diavolo”, dal greco Syn-ballo e Dia-ballo, unire e dividere. Il simbolo è qualcosa che ci unisce, il diavolo è colui che ci divide. In un certo senso, se vogliamo, anche i Tarocchi, protagonisti di questo evento del weekend, sono dei simboli. Naturalmente i simboli non sono dei giochi ai quali approcciarsi superficialmente, possono essere pericolosi, ma affrontanti nella giusta ottica possono svolgere un ruolo di guida e unione.

Anche in questo caso l’ingresso è a offerta libera”.

Thomas Yorman Vitulano da tempo divide la sua vita professionale tra la provincia di Bergamo, nella quale risiede, e il Finalese, luogo che ormai per lui è una “seconda casa” nella quale è sempre gradito ospite. Per chi desiderasse avere un appuntamento durante questo periodo di eventi liguri, ricordiamo che Thomas Yorman Vitulano rimane disponibile fino al 16 agosto per incontri individuali a Finalborgo contattandolo al 339 5694418.

Chi desiderasse approfondire ulteriormente può visitare la Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ScuolaEsotericoIniziatica/

Oppure il sito: https://thomasvitulano.wixsite.com/thomasyormanvitulano